Полная корзина с апельсинов весит 22 км .Корзина,заполненная наполовину ,весит 12км сколько весит пустая корзина

Математика
Полная корзина с апельсинов весит 22 км .Корзина,заполненная наполовину ,весит 12км сколько весит пустая корзина
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Корзина весит 2 кг, легко:)
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