К 250 г 12% раствора нитрита серебра прибавили 300 г 4% раствора хлорида натрия. Вычислите массу образовавшегося осадка.

Гость: Гость:

Дано: m(р-раAgNO₃)=250г. ω%(AgNO₃)=12% m(р-раNaCl)=300г. ω%(NaCl)=4% --------------------------- m(осадка)-? 1. Находим массу нитрата серебра в 250г. 12% раствора: m(AgNO₃)=ω%(AgNO₃)×m(р-раAgNO₃)=12%.×250г.÷100%=30г. AgNO₃ 2. Находим массу хлорида натрия в 300г. 4% раствора: m(NaCl)=ω%(NaCl)×m(р-раNaCl)=4%×300г÷100%=12г. NaCl 3. Определим какое количество вещества серебра n содержится в 30г. и какое количество вещества n содержится в 12г. хлорида натрия. Для этого определим их молярные массы: M(AgNO₃)=107+14+16x3=169г./моль M(NaCl)=23+35.5=58,5г./моль, а дальше решаем по формуле : n=mxM n(AgNO₃)=m(AgNO₃)÷M(AgNO₃)=30г.÷169г./моль=0,18моль n(NaCl) = m(NaCl)÷ M(NaCl)=12г.÷58,5г./моль=0,21моль 4. Запишесм уравнение реакции взаимодействия нитрата серебра и хлорида натпия: AgNO₃+ NaCl = AgCl + NaNO₃ 5. Анализируем уравнение реакции: если взаимодействуют по 1 молю нитрат серебра и хлорид натрия то образуется 1 моль осадка хлорида серебра, а у нас соответственно 0,18моль нитрат серебра и 0,21моль хлорид натрия. Значит хлорид натрия находится в избытке. Дальше задачу решаем используя данные нитрата серебра. 6. Рассуждаем если по уравнению реакции из 1моль нитрат серебра образуется 1моль хлорид серебра, то из 0,18моль нитрат серебра образуется 0,18моль хлорид серебра. 7. Находим молярную массу хлорида серебра: M(AgCl)=107+35.5=142,5г./моль и массу 0,18моль хлорида серебра: m(AgCl)=n(AgCl) x M(AgCl) =0,18моль×142,5г./моль=25,65г. AgCl 8. Ответ: при взаимодействии 250г. 12% раствора нитрата серебра с 300г. 4% раствора хлорида серебра образуется осадок хлорида серебра массой 25,65г.