Омновные цели Александра 1 в ходе Заграничных походов русской армии

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Заграничные походы русской армии 1813-1814 годов ‑ боевые действия русской армии совместно с прусскими, шведскими и австрийскими войсками по завершению разгрома армии Наполеона I и освобождению стран Западной Европы от французских завоевателей. 21 декабря 1812 года Кутузов в приказе по армии поздравил войска с изгнанием врага из пределов России и призвал их «довершить поражение неприятеля на собственных полях его» . Целью России было изгнать французские войска из захваченных ими стран, лишить Наполеона возможности использовать их ресурсы, завершить разгром агрессора на его собственной территории и обеспечить установление длительного мира в Европе. С другой стороны, царское правительство ставило целью восстановить феодально‑абсолютистские режимы в европейских государствах. Наполеон после поражения в России стремился выиграть время и вновь создать массовую армию. Стратегический план русского командования строился в расчете на то, чтобы в возможно короткий срок вывести Пруссию и Австрию из войны на стороне Наполеона и сделать их союзниками России.