Предложение канцелярского подстиля со словом непродолжительный

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Предложение канцелярского подстиля со словом непродолжительный
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