Сочинение любовь и война какие аргументы из литературы привести?

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Сочинение любовь и война какие аргументы из литературы привести?
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Ответ(ы):
Гость:
Война и мир" Толстого ,Тургенев"Накануне"
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