Найдите сумму всех целых значений x,при которых значения функции y=(x+1)(8-x)(x-4)^2 полож??тельны.
Алгебра
Найдите сумму всех целых значений x,при которых значения функции y=(x+1)(8-x)(x-4)^2 полож??тельны.
Ответ(ы):
Гость:
У=(х+1)(8-х)(х-4)² (х+1)(8-х)(х-4)(х-4)>0 -(x+1)(x-8)(x-4)(x-4)>0 (x+1)(x-8)(x-4)(x-4)<0 x=-1 x=8 x=4 + - - + ------ - 1 --------- 4 --------- 8 --------- \\\\ \\\\ x∈(-1; 4)∨(4; 8) х=0; 1; 2; 3; 5; 6; 7 0+1+2+3+5+6+7=24 Ответ: 24
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