Известны длины сторон треугольника a,b,c. Напишите программу, вычисляющую площадь этого треугольника. a=3 b=4 S=6.0 c=5
Информатика
Известны длины сторон треугольника a,b,c. Напишите программу, вычисляющую площадь этого треугольника. a=3 b=4 S=6.0 c=5
Ответ(ы):
Гость:
Program s1l; var a, b, c, S, p:real; begin readln(a, b, c); p:=(a+b+c)/2; S:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); writeln(S); end.
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