У Кати 40 яблок а Маши в 10 раз больше яблок чем у Кати сколько яблок у маши

Математика
У Кати 40 яблок а Маши в 10 раз больше яблок чем у Кати сколько яблок у маши
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
40*10=400 ответ :400 яблок у маши
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