У Кати 40 яблок а Маши в 10 раз больше яблок чем у Кати сколько яблок у маши
Математика
У Кати 40 яблок а Маши в 10 раз больше яблок чем у Кати сколько яблок у маши
Ответ(ы):
Гость:
40*10=400 ответ :400 яблок у маши
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Выручайте!!! В ящике 5 белых и семь черных шаров, вынимают один шар. найти вероятнос??ь того, что он белый
Русский язык
Геометрия
Дан правильный треугольник.По данным рисунка найдите а) площадь круга,изображен??ого на рисунке б) площадь сектора круга,изображенного на рисун...