Дан правильный треугольник.По данным рисунка найдите а) площадь круга,изображен??ого на рисунке б) площадь сектора круга,изображенного на рисунке в) площадь части данного треугольника, расположенной вне круга
Геометрия
Дан правильный треугольник.По данным рисунка найдите а) площадь круга,изображен??ого на рисунке б) площадь сектора круга,изображенного на рисунке в) площадь части данного треугольника, расположенной вне круга
Ответ(ы):
Гость:
Воу, палехче XD Это для меня сложнова-то)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Что занимает большую площадь: футбольное поле 4050 кв.м или бассейн 1400 кв.м, корты 1200 кв.м и каток 1800 кв.м?
Химия
Какая масса хлорида калия потребуется для приготовления раствора этой соли объемом 300 см3 и с концентрацией 0,15М КСl?
История