Дан правильный треугольник.По данным рисунка найдите а) площадь круга,изображен??ого на рисунке б) площадь сектора круга,изображенного на рисунке в) площадь части данного треугольника, расположенной вне круга

Геометрия

Дан правильный треугольник.По данным рисунка найдите а) площадь круга,изображен??ого на рисунке б) площадь сектора круга,изображенного на рисунке в) площадь части данного треугольника, расположенной вне круга

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