Длина дома на плане 25 см. чему равна длина дома на местности , если план сделан масштабе 1:300?
Математика
Длина дома на плане 25 см. чему равна длина дома на местности , если план сделан масштабе 1:300?
Ответ(ы):
Гость:
Надо 25*300=7500см ответ:7500см=75метров
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