Помогите!Срочно нужно к завтрашнему дню!!! нужно написать краткое заключение к реферату на тему "Гашеная известь". Что можно написать?

Химия

Помогите!Срочно нужно к завтрашнему дню!!! нужно написать краткое заключение к реферату на тему "Гашеная известь". Что можно написать?

Автор: Гость