Помогите, пожалуйста, перевести текст. Первое фото - начало текста, второе - конец. Заранее спасибо.

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В году 4 сезона. Каждый из них отличается погодой и одеждой. Когда жарко, люди одевают футболки и шорты, спортивную обувь, носки и сандали. Женщины одевают яркие блузки и юбки. Летом люди одеваются так в Африке, России, Канаде, Ирландии, Великобритании и Америке. В холодную погоду люди одевают тёплую одежду: джинсы и кроссовки, свитера и куртки, пальто и шапки. Зимой они надевают меховые (шерстяные) куртки и шапки, высокие сапоги, варежки или перчатки. Пословица гласит: " нет плохой погоды. Есть плохая одежда." Другая гласит:" всему своё время." Вы поняли это? Когда вы думаете, что одеть, выбирайте правильную одежду. Подумайте, что хорошо на спортивном стадионе, а что надеть на вечеринку, и почему длинные платья на женщинах выглядят красиво, а на маленьких девочках смешно. Когда вы покупаете одежду, примерьте её. Убедитесь в том, что это ваш размер, что она вас устраивает и вам нравится её цвет.