гарбатый мост на чётырех столбах стоит
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гарбатый мост на чётырех столбах стоит
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ - верблюд
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