1) Алмазы, ценные, но вместе с тем довольно широко распространённые минералы, – чрезвычайно твёрдые камни. (2)lt;…gt; их часто используют не только для производства бриллиантов, но и для изготовления режущих и точильных дисков,...

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1) Алмазы, ценные, но вместе с тем довольно широко распространённые минералы, – чрезвычайно твёрдые камни. (2)lt;…gt; их часто используют не только для производства бриллиантов, но и для изготовления режущих и точильных дисков, кругов и другого инструмента. (3)Например, всем знакомый зубоврачебный бор покрыт алмазной крошкой. В каких из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, содержащаяся в тексте? 1)Алмазы используют для производства бриллиантов и зубоврачебной техники. 2)Алмазная крошка из-за своей твёрдости используется в качестве основного компонента зубоврачебного бора. 3)Алмазы, обладающие особой твёрдостью, используются для производства бриллиантов и при изготовлении режущих и точильных инструментов. 4)Всем известный зубоврачебный бор, как и многие другие режущие инструменты, покрыт бриллиантовой крошкой. 5) Для производства бриллиантов и при изготовлении режущих и точильных инструментов используются алмазы, обладающие особой твёрдостью.

Автор: Гость