Что больше 1/5 центнера или 1/50 тонн
Математика
Что больше 1/5 центнера или 1/50 тонн
Ответ(ы):
Гость:
Напомню 1ц (центнер)=100 кг 1т (тонна) = 1000 кг 1/5 от 100кг=20кг 1/50 от 1000кг = 20 кг надеюсь ответ очевиден
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