Какие природные зоны есть в чеченском республике ? Дайте оценку агроклиматически?? ресурсов чеченской республики.
География
Какие природные зоны есть в чеченском республике ? Дайте оценку агроклиматически?? ресурсов чеченской республики.
Ответ(ы):
Гость:
Либо широколиственные леса , лесостепьстепи либо тайга либо горно широколиственные леса
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