Как можно записать информацию?
Математика
Как можно записать информацию?
Ответ(ы):
Гость:
Вообще информацию можно записать с помощью букв (как латиницей так и кирилицей) и цифр
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