Как можно записать информацию?

Математика
Как можно записать информацию?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вообще информацию можно записать с помощью букв (как латиницей так и кирилицей) и цифр
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