Сколько молекул АТФ образуется в результате превращения одной молекулы глюкозы в две молекулы пировиноградной кислоты? 1)38 2)36 3)4 4)2

Биология

Сколько молекул АТФ образуется в результате превращения одной молекулы глюкозы в две молекулы пировиноградной кислоты? 1)38 2)36 3)4 4)2

Автор: Гость