Сколько молекул АТФ образуется в результате превращения одной молекулы глюкозы в две молекулы пировиноградной кислоты? 1)38 2)36 3)4 4)2
Биология
Сколько молекул АТФ образуется в результате превращения одной молекулы глюкозы в две молекулы пировиноградной кислоты? 1)38 2)36 3)4 4)2
Ответ(ы):
Гость:
38 молекул образуется
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