Сколько молекул АТФ образуется в результате превращения двух молекул пировиногр??дной кислоты в углекислый газ и воду? 1)38 2)36 3)4 4)2
Биология
Сколько молекул АТФ образуется в результате превращения двух молекул пировиногр??дной кислоты в углекислый газ и воду? 1)38 2)36 3)4 4)2
Ответ(ы):
Гость:
2) 36 В процессе гликолиза получаем пируват, а там уже разложение с образованием всего 36 молекул АТФ
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