Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и набирает ее на удачу. Найти вероя??ность того, что ему придется сделать не более чем две неудачных попытки (то есть, он наберет правильный номер или с первой попытки или со второй...

Математика

Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и набирает ее на удачу. Найти вероя??ность того, что ему придется сделать не более чем две неудачных попытки (то есть, он наберет правильный номер или с первой попытки или со второй, или с третьей.).

Автор: Гость