Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и набирает ее на удачу. Найти вероя??ность того, что ему придется сделать не более чем две неудачных попытки (то есть, он наберет правильный номер или с первой попытки или со второй...

Математика
Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и набирает ее на удачу. Найти вероя??ность того, что ему придется сделать не более чем две неудачных попытки (то есть, он наберет правильный номер или с первой попытки или со второй, или с третьей.).
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Всего 10 цифр (0,1...9). Вероятность "не угадал" с первого раза  9/10, !не угадал" со второго раза  8/9. "не угадал" с двух раз 9/10*8/9=4/5. "угадал"  1-4/5=1/5=0,2 ответ 0,2
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