Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и набирает ее на удачу. Найти вероя??ность того, что ему придется сделать не более чем две неудачных попытки (то есть, он наберет правильный номер или с первой попытки или со второй...
Математика
Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и набирает ее на удачу. Найти вероя??ность того, что ему придется сделать не более чем две неудачных попытки (то есть, он наберет правильный номер или с первой попытки или со второй, или с третьей.).
Ответ(ы):
Гость:
Всего 10 цифр (0,1...9). Вероятность "не угадал" с первого раза 9/10, !не угадал" со второго раза 8/9. "не угадал" с двух раз 9/10*8/9=4/5. "угадал" 1-4/5=1/5=0,2 ответ 0,2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
К 250 г 12% раствора нитрита серебра прибавили 300 г 4% раствора хлорида натрия. Вычислите массу образовавшегося осадка.
Другие предметы