В каком году произошёл захват херсонеса дружиной владимира
История
В каком году произошёл захват херсонеса дружиной владимира
Ответ(ы):
Гость:
Захват Херсона был осуществлён в 989 году
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