Для каких отраслей характерной чертой и отличительной особенностью являются бол??шие масштабы и эффективность производства, участие в территориальном обмене производственной продукцией? a)обслуживающие отрасли c)отрасли спец...
География
Для каких отраслей характерной чертой и отличительной особенностью являются бол??шие масштабы и эффективность производства, участие в территориальном обмене производственной продукцией? a)обслуживающие отрасли c)отрасли специализации b) поддерживающие отрасли d) дополняющие отрасли
Ответ(ы):
Гость:
Дополняющие отрасли вот ответ c)отрасли специализации не верно я в 11 классе я то знаю
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