В какой главе, поэмы "Кому на Руси жить хорошо", говориться о жизни Гриши Добролюбо??а?

Литература
В какой главе, поэмы "Кому на Руси жить хорошо", говориться о жизни Гриши Добролюбо??а?
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