Перевести до 3 упражнения на руский язык ! СРОЧНО! ПОСТАВИЛ 25 БАЛОВ!!!

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Перевести до 3 упражнения на руский язык ! СРОЧНО! ПОСТАВИЛ 25 БАЛОВ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ист-Энд был центром доки Лондона и тяжелой промышленности.Это было сильной бомбежкой во время Второй мировой войны. На сегодняшнее время Ист-Энд - это зона с многочисленными небольшими офисами, заводами и мастерскими, которые смешались с домами. Северная часть Лондона включает в себя пригороды Хэмпстед и Хайгэт, которые сохранили деревенскую атмосферу. Эта часть города холмистее, чем саверная и холмы дают отличный вид в ширину города. Лондон вместе с пригородами - это Большой Лондон. На начало нового тысячелетия Лондон продолжает расти. Он имеет население - 7600000 человек, которое делает его самым большим городом в Британии. Много новых достопримечательностей и выставок было построено, для того чтобы сделать Лондон лучше, чем когда-либо прежде.
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