ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО! Выразите приближённо: а) 199 миллиметров в дециметрах. б) 6750 граммов в килограммах. в) 45 560 метров квадратных в гектарах. г) 42053 метра в километрах. д) 3285 килограммов в центнерах. ...

Математика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО! Выразите приближённо: а) 199 миллиметров в дециметрах. б) 6750 граммов в килограммах. в) 45 560 метров квадратных в гектарах. г) 42053 метра в километрах. д) 3285 килограммов в центнерах. е) 679 метров квадратных в арах.

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