ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО! Выразите приближённо: а) 199 миллиметров в дециметрах. б) 6750 граммов в килограммах. в) 45 560 метров квадратных в гектарах. г) 42053 метра в километрах. д) 3285 килограммов в центнерах. ...

Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СРОЧНО! Выразите приближённо: а) 199 миллиметров в дециметрах. б) 6750 граммов в килограммах. в) 45 560 метров квадратных в гектарах. г) 42053 метра в километрах. д) 3285 килограммов в центнерах. е) 679 метров квадратных в арах.
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Ответ(ы):
Гость:
Б) 6 км 750 грамм д)3 цен 285 км
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