Стороны данного треугольника 12 см, 8 и 6 см . Найдите стороны подобного ему треугольника, большая сторона которого была бы равна 7 см . пожалуйста поподробнее ))
Математика
Стороны данного треугольника 12 см, 8 и 6 см . Найдите стороны подобного ему треугольника, большая сторона которого была бы равна 7 см . пожалуйста поподробнее ))
Ответ(ы):
Гость:
1)12-6=6 2)8+7=15 3)15-6=9
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