Стороны данного треугольника 12 см, 8 и 6 см . Найдите стороны подобного ему треугольника, большая сторона которого была бы равна 7 см . пожалуйста поподробнее ))

Математика

Стороны данного треугольника 12 см, 8 и 6 см . Найдите стороны подобного ему треугольника, большая сторона которого была бы равна 7 см . пожалуйста поподробнее ))

Автор: Гость