Сто яиц для транспортировки нужно уложить в коробки . в наличии имеются коробки для шести яиц.сколько таких коробок потребуется?

Математика

Сто яиц для транспортировки нужно уложить в коробки . в наличии имеются коробки для шести яиц.сколько таких коробок потребуется?

Автор: Гость