Сто яиц для транспортировки нужно уложить в коробки . в наличии имеются коробки для шести яиц.сколько таких коробок потребуется?

Математика
Сто яиц для транспортировки нужно уложить в коробки . в наличии имеются коробки для шести яиц.сколько таких коробок потребуется?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
17 коробок с 4 лишними ячейками для яиц
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