Авторская позиция и моя позиция тарас бульба

Гость: Гость:

Тарас Бульба это очень-очень мудрый и опытный предводитель казацкого войска , у него было 2 сына одного звали Остап, а другого Андрий. Тарас и его сыновья воевали против поляков. Андрий перешёл на сторону врага.Отец убил своего младшего сына Андрия за предательство. В конце повести Остап умер как верный сын своей Родины так жешь как и его отец. Как то так.