Авторская позиция и моя позиция тарас бульба

Литература
Авторская позиция и моя позиция тарас бульба
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Тарас Бульба это  очень-очень мудрый и опытный предводитель казацкого войска , у него было 2 сына одного звали Остап, а другого Андрий. Тарас и его сыновья воевали против поляков. Андрий перешёл на сторону врага.Отец убил своего младшего сына Андрия за предательство. В конце повести Остап умер как верный сын своей Родины так жешь как и его отец. Как то так.

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