Помогите определить вид придаточных. Через четверть часа, когда над нашими головами разразилась гроза и лес точно застонал от раскатов грома, у нас в палатке весело горел огонёк. Мэйби это придаточные времени?? Я просто недопо...

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Помогите определить вид придаточных. Через четверть часа, когда над нашими головами разразилась гроза и лес точно застонал от раскатов грома, у нас в палатке весело горел огонёк. Мэйби это придаточные времени?? Я просто недопонимаю, хелп о:

Автор: Гость