Предложение канцелярского подстиля со словом израсходовать
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Предложение канцелярского подстиля со словом израсходовать
Ответ(ы):
Гость:
Я израсходовал все скрепки .
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