Составьте список качеств, которыми должен обладать кандидат на должность советника в школьном совете.

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Составьте список качеств, которыми должен обладать кандидат на должность советника в школьном совете.
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Автор: Гость
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Гость:
Ответственность, широкий кругозор, ум,авторитетность,беспристрастие,верность делу,готовность к преодолению трудностей,дух сотрудничества, амбициозность,заинтересованность,законопослушность,интеллигентность,конкретность,лидерство,наблюдательность, независимость от чужого мнения.
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