Решите уравнение: y-2целых1/5=5целых2/5
Математика
Решите уравнение: y-2целых1/5=5целых2/5
Ответ(ы):
Гость:
У=5целых 2/5+2 целых 1/5 У=7 целых 3/5
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