Объясните плиз почему при злоупотреблении алкоголем у людей затруднено передвиж??ние (они падают)у них отсуствует координация)....

Биология
Объясните плиз почему при злоупотреблении алкоголем у людей затруднено передвиж??ние (они падают)у них отсуствует координация)....
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Алкоголь оказывает сильное влияние на мозжечок, который отвечает за координацию движений 
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