Объясните плиз почему при злоупотреблении алкоголем у людей затруднено передвиж??ние (они падают)у них отсуствует координация)....
Биология
Объясните плиз почему при злоупотреблении алкоголем у людей затруднено передвиж??ние (они падают)у них отсуствует координация)....
Ответ(ы):
Гость:
Алкоголь оказывает сильное влияние на мозжечок, который отвечает за координацию движений
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