Объясните плиз почему при злоупотреблении алкоголем у людей затруднено передвиж??ние (они падают)у них отсуствует координация)....

Биология

Объясните плиз почему при злоупотреблении алкоголем у людей затруднено передвиж??ние (они падают)у них отсуствует координация)....

Автор: Гость