Построить и определить при каких c прямая y=c имеет с графиком 3 общие точки. y= - 2x+4x-x²

Алгебра
Построить и определить при каких c прямая y=c имеет с графиком 3 общие точки. y= - 2x+4x-x²
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