Решите систему неравенств 2(5х+4)-5(2х-4) больше 4х, (х-1)(х+4) меньше 0

Математика
Решите систему неравенств 2(5х+4)-5(2х-4) больше 4х, (х-1)(х+4) меньше 0
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Автор: Гость
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Гость:
Вот вроде бы так решается
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