Мини сочинения на тему " торговля Елабуги"( 2 половина 19 века и начало 20 века ) прошу очень надо!!!!

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(Немного фактов) До 1993 года официальной датой основания города признавали XVIII в. Однако один из древних местных памятников - Елабужское "Чертово" городище, расположившееся на высоком мысу, напротив устья реки Тоймы, свидетельствует, что тут уже было поселение и в ананьинском ( I тыс. до н.э.), пьяноборском ( конец I тыс. до н.э.) и булгарском ( Х-XIV вв.) исторических периодах Памятником булгарской культуры является каменная башня Х-XIV вв. и руинированные остатки булгарской крепости-мечети, которая возникла не позднее XI в. на том же высоком мысе у устья р.Тоймы на месте бывшего укрепленного поселения, и военная крепость, названная булгарами Ала-буга (пегий, серый , злой + бык, змей, богатырь). В булгарский период площадь крепости увеличилась почти вдвое (30000 кв.м.). Выбор булгарами данного места для своего основного опорного пункта в восточном Предкамье был не случайным. Издревле здесь находилась летне-зимняя переправа через Каму. В булгарский период она становится составной частью торгово-караванной дороги, из центральных районов Волжской Булгарии в Среднее и Верхнее Прикамье и далее до Ледовитого океана. В XII в. на месте святилищ была сооружена уже белокаменная мечеть подквадратной формы (21 х 21 м.) с восемью башнями и полубашнями, конструктивно похожая на соборные мечети в Биляре (IX-X вв.) и Булгаре (ХIII-XIV вв.).Но военная крепость, по всей вероятности, не была местом проживания. Основное население предпочитало жить в более удобном месте чуть выше по р.Тойме (историческая часть современного г. Елабуги), где исследованиями последних лет выявлены остатки хозяйственных построек и мусульманские захоронения.Археологические раскопки, проведенные на городище и в исторической части Елабуги, дают право с полным основанием утверждать, что история существования городского поселения на территории современной Елабуги насчитывает около тысячи лет.Русское поселение на месте современной Елабуги появилось в 50-е годы ХVI века на месте булгарской крепости Алабуга в ходе колонизации Среднего Поволжья, происходившей после покорения Казани Иваном Грозным в 1552 году и присоединения ее к Московскому государству. Село, представлявшее собой крепость, окруженную улицами-слободами, получило название «Трехсвятского, что на Елабуге". Согласно местному преданию, наименование села произошло от иконы трех святителей - Василия Великого, Григория Богослова и Ивана Златоуста, присланной Иваном Грозным в дар местной Покровской церкви. Выгодное географическое положение села - будущей Елабуги - на речных путях, соединяющих вятские, пермские, уфимские и казанские земли, во второй половине ХVШ века определило ее роль как экономического центра прилегающей территории и перевалочного пункта в торговле уральским хлебом и рыбой, которые отправлялись по Каме и Волге в разные города России и за рубеж. С образованием в конце 1780 г. Вятского наместничества Елабуге был присвоен статус уездного города. Свой след в истории города оставили события, сыгравшие немаловажную роль в развитии государства Российского: следуя в Сибирь, по Волге, Каме и дальше на ладьях, останавливался у села для пополнения продовольственных припасов Ермак со своей дружиной. Доходило до Трехсвятского и крестьянское войско Емельяна Пугачева, штурмовавшее хорошо укрепленную крепость. К началу XIX века Елабуга постепенно становится местом оживленной торговли, превращается в купеческий центр Прикамья. Уже в 1860-х годах по числу купеческого сословия Елабуга приравнивалась к Вятке, имея население в 3,5 раза меньше против губернского города, причем количество купцов 1-й гильдии было на восемь человек больше. В конце XIX в. в городе действовали чугунолитейные, колокольные, воскосвечные, салотопенные, пивомедоваренные небольшие заводы. С 1920 г. Елабуга входит в состав Татарской АССР, в 1921-1928 гг. - центр кантона.Сегодня в Елабуге 68,7 тыс. жителей.Как и большинство старых городов, не получивших новые гербовые символы в советское и постсоветское время, Елабуга имела в своей истории два варианта герба. Первый из них – Высочайше утвержденный 28.05.1781. В верхней части щита герб Вятский: в золотом поле, из облака выходящая рука, держащая натянутый лук со стрелою, а над ней в верхней части щита крест красный. В нижней - в серебряном поле, сидящий на пне дятел, долбящий оный, ибо там множество сего рода птиц. Второй вариант – это разработанный 03.11.1859 проект Кене.В серебряном поле на черном пне дерева червленый дятел с золотыми глазами и клювом. В вольной части герб Вятской губернии. Щит увенчан серебряною башенною короною о трех зубцах и окружен двумя золотыми колосьями, соединенными Александровскою лентою согласно Высочайше утвержденным украшениям.