1. Почему Великобритания обходится без конституции? И как? 2. Почему в России до 1917 года не могло быть конституции?

Обществознание

1. Почему Великобритания обходится без конституции? И как? 2. Почему в России до 1917 года не могло быть конституции?

Автор: Гость