1. Почему Великобритания обходится без конституции? И как? 2. Почему в России до 1917 года не могло быть конституции?

Обществознание
1. Почему Великобритания обходится без конституции? И как? 2. Почему в России до 1917 года не могло быть конституции?
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