Математика 2 класс учебник Аргинской и др. Задача 301 стр 16. Скорый поезд отправляет??я в 23 ч. 55 м., прибывает в 8 часов 30м. следующего дня. Сколько времения по расписанию от находится в пути. Как записать эту задачу. И вто...
Математика
Математика 2 класс учебник Аргинской и др. Задача 301 стр 16. Скорый поезд отправляет??я в 23 ч. 55 м., прибывает в 8 часов 30м. следующего дня. Сколько времения по расписанию от находится в пути. Как записать эту задачу. И второе про тот же поезд определить время движения движения поезда, если он вышел со станции в 23ч.55м. 3 февраля, а прибыл в 8 часов зо м. 6 февраля. Решения. а главное. как это правильно записать.
Ответ(ы):
Гость:
24 часа 00 минут - 23 часа 55 минут = 5 минут 8 час 30 минут + 5 минут = 8 час 35 мин
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