Ответ на вопрос сколько простых жителей обороняли Севастополь их имена и фамилии.

История
Ответ на вопрос сколько простых жителей обороняли Севастополь их имена и фамилии.
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40 тыс. Нахимов, Корнилов, Толстой
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