ЧЕМ РАССКАЗ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СКАЗКИ.
Литература
ЧЕМ РАССКАЗ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ СКАЗКИ.
Ответ(ы):
Гость:
Рассказ может быть основан на реальных событиях, сказки же чаще всего придуманы автором. В сказках присутствует волшебство, различные несуществующие герои.
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