Земля кормит человека.но кормит не даром.много должны потрудиться люди ,чтобы пол?? дало рожь для черного хлеба ,пщеницу для булки ,гречи и просто для каши.в чем смысль

Гость: Гость:

Много должны потрудиться люди,1чтобы поле дало рожь для чёрного хлеба,2пшеницу для булки3,гречку для каши. -предложение повествовательное- в конце точка -сложноподчиненное, придаточная часть соединена с главной посредством союза ЧТОБЫ( 1 запятая) -однородные дополнения,соединенные интонационно(2,3 запятые) (= -),[чтобы ] О,для О,для О (в кружках ------)