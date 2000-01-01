Земная поверхность получает разное кол-во солнечной радиации.Определите,где и по??ему прямая солнечная радиация больше:на экваторе или в тропиках? Даю 10 б
География
Земная поверхность получает разное кол-во солнечной радиации.Определите,где и по??ему прямая солнечная радиация больше:на экваторе или в тропиках? Даю 10 б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Климатообразующие факторы. Солнечная радиация. Напомним: климатом называют многолетний режим погоды в данной местности. Чтобы понять, как формируется климат, следует назвать его климатообразующие факторы. Климат Казахстана определяется тремя факторами: солнечной радиацией, атмосферной циркуляцией и подстилающей поверхностью. О влиянии подстилающей поверхности Земли (почвенный, растительный, снежный покров, рельефные и водные образования) на климат будет рассказано при характеристике элементов климата. Подробно остановимся на остальных факторах климата. Солнечная радиация. Излучение солнцем тепла и света называется солнечной радиацией. Ее величина, достигающая земной поверхности, обычно выражается в джоулях на 1 м2 поверхности за единицу времени. Распределение солнечной радиации по земной поверхности зависит от географической широты. От полюсов к экватору радиация увеличивается. Чем больше угол, под которым солнечные лучи попадают на поверхность Земли, тем больше тепла она получает на единицу площади. От широты места зависит и продолжительность дня в разные времена года, что также определяет величину солнечной радиации, поступающей на земную поверхность. Около 20% солнечной радиации, поступающей на Землю, отражается в атмосфере. Остальная часть достигает земной поверхности. Ее мы называем прямой солнечнойрадиацией. Часть солнечной радиации поглощается и рассеивается водяными парами, кристаллами льда, частицами пыли, облаками в атмосфере. В этих условиях поверхности Земли достигает рассеянная радиация. Приходящую на поверхность Земли прямую и рассеянную радиацию называют суммарной радиацией (см. карту суммарной радиации). Некоторая часть суммарной радиации поглощается земной поверхностью. Это поглощенная радиация. Часть суммарной радиации отражается от поверхности Земли, ее называют отраженной радиацией. Величина солнечной радиации, поступающей на поверхность Земли, зависит не только от географической широты, но и от состояния атмосферы и продолжительности сол-.. нечного сияния. Среднегодовая продолжительность солнечного сияния в Казахстане очень большая (2000-3000 часов). Например, на севере, в Костанае, она равна 2132 часам. Это больше, чем в Москве, находящейся на той же широте, на 400 часов. А на юге, в Кызылорде, этот показатель равен 3062 часам. Такие величины объясняются не только географической широтой Южного Казахстана, но и тем, что в теплое время года отсутствует облачность. Солнечная радиация связана с закономерностями распространения ясных и пасмурных дней в Казахстане. Установлено, что количество ясных дней в году на севере 120, на юге - 260. Число ясных дней в Казахстане больше, чем на южном берегу Крыма и Черноморском побережье Кавказа. А пасмурных дней на севере 60, на юге, в районе Прибалхашья - около 10 дней. Так же изменяется и суммарная радиация. Если она на севере Казахстана равна 100 дж/м2 в год, то на юге -155 дж/м2. Суммарная радиация неравномерно распределяется по временам года. На юге Казахстана величина суммарной радиации составляет в июле 15-18 дж/м2, а в январе — в 4 раза меньше. Зимой суммарная радиация земной поверх- ностью частично отражается. Белый чистый снег отражает суммарную радиацию на 70—80%. Зимой в связи с небольшим углом падения солнечных лучей, краткостью дня, способностью снежного покрова отражать солнечные лучи величина солнечной радиации уменьшается.
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