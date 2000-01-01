Земная поверхность получает разное кол-во солнечной радиации.Определите,где и по??ему прямая солнечная радиация больше:на экваторе или в тропиках? Даю 10 б

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Климатообразующие факторы. Солнечная ради­ация. Напомним: климатом называют многолетний режим погоды в данной местности. Чтобы понять, как формиру­ется климат, следует назвать его климатообразующие фак­торы. Климат Казахстана определяется тремя факторами: солнечной радиацией, атмосферной циркуляцией и подстилающей поверхностью. О влиянии подстилающей поверх­ности Земли (почвенный, растительный, снежный покров, рельефные и водные образования) на климат будет расска­зано при характеристике элементов климата. Подробно ос­тановимся на остальных факторах климата. Солнечная радиация. Излучение солнцем тепла и света называется солнечной радиацией. Ее величина, достигаю­щая земной поверхности, обычно выражается в джоулях на 1 м2 поверхности за единицу времени. Распределение сол­нечной радиации по земной поверхности зависит от геогра­фической широты. От полюсов к экватору радиация уве­личивается. Чем больше угол, под которым солнечные лучи попадают на поверхность Земли, тем больше тепла она по­лучает на единицу площади. От широты места зависит и продолжительность дня в разные времена года, что также определяет величину солнечной радиации, поступающей на земную поверхность. Около 20% солнечной радиации, поступающей на Зем­лю, отражается в атмосфере. Остальная часть достигает зем­ной поверхности. Ее мы называем прямой солнечнойрадиацией. Часть солнечной радиации поглощается и рассеива­ется водяными парами, кристаллами льда, частицами пыли, облаками в атмосфере. В этих условиях поверхности Зем­ли достигает рассеянная радиация. Приходящую на поверх­ность Земли прямую и рассеянную радиацию называют суммарной радиацией (см. карту суммарной радиации). Неко­торая часть суммарной радиации поглощается земной по­верхностью. Это поглощенная радиация. Часть суммарной радиации отражается от поверхности Земли, ее называют отраженной радиацией. Величина солнечной радиации, поступающей на поверх­ность Земли, зависит не только от географической широ­ты, но и от состояния атмосферы и продолжительности сол-.. нечного сияния. Среднегодовая продолжительность солнеч­ного сияния в Казахстане очень большая (2000-3000 ча­сов). Например, на севере, в Костанае, она равна 2132 ча­сам. Это больше, чем в Москве, находящейся на той же широте, на 400 часов. А на юге, в Кызылорде, этот показа­тель равен 3062 часам. Такие величины объясняются не только географической широтой Южного Казахстана, но и тем, что в теплое время года отсутствует облачность. Солнечная радиация связана с закономерностями рас­пространения ясных и пасмурных дней в Казахстане. Ус­тановлено, что количество ясных дней в году на севере 120, на юге - 260. Число ясных дней в Казахстане больше, чем на южном берегу Крыма и Черноморском побережье Кав­каза. А пасмурных дней на севере 60, на юге, в районе При­балхашья - около 10 дней. Так же изменяется и суммарная радиация. Если она на севере Казахстана равна 100 дж/м2 в год, то на юге -155 дж/м2. Суммарная радиация неравномерно распределя­ется по временам года. На юге Казахстана величина суммар­ной радиации составляет в июле 15-18 дж/м2, а в январе — в 4 раза меньше. Зимой суммарная радиация земной поверх- ностью частично отражается. Белый чи­стый снег отражает суммарную радиа­цию на 70—80%. Зимой в связи с неболь­шим углом падения солнечных лучей, краткостью дня, способностью снежного покрова отражать солнечные лучи вели­чина солнечной радиации уменьшается.