Жалгаулык шылау жайлы 6-7 сойлем курау.Мне нужно до завтра

Қазақ тiлi
Жалгаулык шылау жайлы 6-7 сойлем курау.Мне нужно до завтра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Байжан да,Жумабек те мундай олжага кездесемиз деп ойлаган жок еди. 2.Білімін мол,бірақ тажирбиен жетиспейді. 3. Қыс пенен жаз, кун менен тун, тақ пенен жуп, жақсылық пен жамандық - болды сегіз. Сорри только три
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