Жалгаулык шылау жайлы 6-7 сойлем курау.Мне нужно до завтра

Гость: Гость:

1.Байжан да,Жумабек те мундай олжага кездесемиз деп ойлаган жок еди. 2.Білімін мол,бірақ тажирбиен жетиспейді. 3. Қыс пенен жаз, кун менен тун, тақ пенен жуп, жақсылық пен жамандық - болды сегіз. Сорри только три