Представьте число 428 в виде трёх слагаемых: А)380+20+8 Б)228+100+98 В)318+99+2 Г)121+121+212 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Математика
Представьте число 428 в виде трёх слагаемых: А)380+20+8 Б)228+100+98 В)318+99+2 Г)121+121+212 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 408 Б) 426 В) 419 Г)454 число точно должно быть 428
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