Букет роз в 3 раза дороже букета гвоздик.За букет роз заплатили на 50руб. больше,чем за букет гвоздик.Сколько букетов роз можно купитьна 70руб.?
Математика
Букет роз в 3 раза дороже букета гвоздик.За букет роз заплатили на 50руб. больше,чем за букет гвоздик.Сколько букетов роз можно купитьна 70руб.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И так, за 75руб. можно купить 3 букета, значит на 70руб можно купить 2. Потомучто 25*3=75
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