Хаюшки народ помогите мне пож надо:Выписать и станционого смотрителя 3 предложения с причастиямми. Помогите я не пойму

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Хаюшки народ помогите мне пож надо:Выписать и станционого смотрителя 3 предложения с причастиямми. Помогите я не пойму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. 2. Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. 3. В другой яркими четами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами.
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