Хаюшки народ помогите мне пож надо:Выписать и станционого смотрителя 3 предложения с причастиямми. Помогите я не пойму

Гость: Гость:

1. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. 2. Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. 3. В другой яркими четами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами.