А.П. Чехов "Крыжовник" -1) Что осуждает Иван Иванович в образе мыслей и жизненном укладе своего брата? 2) Чем недоволен Иван Иванович в самом себе? 3) К чему призывает Иван Иванович своих собеседников и читателей?
Литература
А.П. Чехов "Крыжовник" -1) Что осуждает Иван Иванович в образе мыслей и жизненном укладе своего брата? 2) Чем недоволен Иван Иванович в самом себе? 3) К чему призывает Иван Иванович своих собеседников и читателей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван Иванович осуждает своего брата,за то,что он в погоне за своей мечтой(дом,чтобы был прудик,рос крыжовник) перестал быть человеком. Он уморил голодом свою старую жену,чтобы завладеть её состоянием и даже не считал это аморальным. Все его мысли были только о доме за городом с крыжовником. И вот,когда его мечта осуществилась,он даже не обратил внимание,что осуществилась она иным образом. Озеро было грязное,крыжовника не было да и даже,когда он посадил его,выростил,собрал и начал есть, брат Ивана Ивановича,что крыжовник был кислым. За что винит себя Иван Иваныч,к сожалению не помню. А вот призывает он помогать и заботиться о тех,кто в этом нуждается,а становится эгоистом в погоне за своей выгодой. Всех не осчастливишь,но по чуть-чуть делая добро,мы сможем изменить этот мир к лучшему!
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