У Оли есть 3 марки, у Пети есть 4 марки, у Саши есть 3 марки. Сколько всего марок у реб??т?

Математика
У Оли есть 3 марки, у Пети есть 4 марки, у Саши есть 3 марки. Сколько всего марок у реб??т?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 + 4 + 3 = 10 Ответ: 10 марок
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