У Оли есть 3 марки, у Пети есть 4 марки, у Саши есть 3 марки. Сколько всего марок у реб??т?

Математика

У Оли есть 3 марки, у Пети есть 4 марки, у Саши есть 3 марки. Сколько всего марок у реб??т?

Автор: Гость