5 цитат великих людей о новом времени

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В жизни каждая минута таит в себе чудо и вечную юность. (Камю А.)Время — движущийся образ неподвижной вечности. Все, что нарушает единство общества, никуда не годится; все установления, ставящие человека в противоречие с самим собою, не стоят ничего. (Руссо Ж.)Обычный человек думает, как бы провести время. Умный человек думает о том, как использовать время. Вы никогда не сможете "найти" время для чего-то. Если вам нужно время, возьмите его. - Чарльз Бракстон. Время летит - это плохая новость. Хорошая новость - вы пилот своего времени. - Майкл Альтшулер;