Упростить выражение 3•(4•p-2•q)+4•(5•q-3•p)

Математика
Упростить выражение 3•(4•p-2•q)+4•(5•q-3•p)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+4*(4p-2q)+(5q-3p) 12*2pq+2qp
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